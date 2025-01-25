Война в Украине — как Трамп будет давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп не может быстро закончить войны, но способен ускорить процесс санкциями, и экономическим давлением. Американский лидер имеет влияние на Россию.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, отрывок из которого был опубликован в Telegram главы государства.

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"Быстрого окончания войны не будет, но Трамп способен ускорить процесс санкциями, экономическим давлением и влиянием США", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер поделился новыми подробностями личной встречи с Трампом. По его словам, они обсуждали НАТО, значение Будапештского меморандума, Нормандский формат и прочее.

По мнению президента, в отношениях с Россией, которая постоянно врет, необходимо создавать исключительные условия, чтобы исключить возвращение войны в будущем.

Напомним, недавно Зеленский высказался о резких заявлениях Трампа в отношении РФ. По его словам, президент США не делает предупреждений, а сразу бросает четкие месседжи.

Кроме того, он высказался относительно формата переговоров с РФ. Зеленский надеется, что участие в диалоге примут США, Украина, Европа и Россия.