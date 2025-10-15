Білорусь у війні — РФ хоче експлуатувати території

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують військову експлуатацію території Білорусі. Партнери, яким це загрожує, будуть попереджені.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 15 жовтня.

Які плани РФ має на територію Білорусі

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Він поінформував президента щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.

"На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", — наголосив український лідер.

Глава держави вкотре звернув увагу, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати та розширювати війну. За його словами, чим сильнішим буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко передрікав "знищення України" як незалежної держави через військові успіхи РФ. Він закликав Зеленського сідати за стіл переговорів.

Крім того, він заявив, що готовий укласти "велику угоду" зі США. Самопроголошений президент вважає, що міг би співпрацювати з Вашингтоном щодо врегулювання війни в Україні.