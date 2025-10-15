Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський розкрив військові плани Росії щодо Білорусі

Зеленський розкрив військові плани Росії щодо Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:37
Білорусь у війні — РФ хоче експлуатувати території
Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують військову експлуатацію території Білорусі. Партнери, яким це загрожує, будуть попереджені. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 15 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Які плани РФ має на територію Білорусі

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Він поінформував президента щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.

"На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", — наголосив український лідер.

Глава держави вкотре звернув увагу, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати та розширювати війну. За його словами, чим сильнішим буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. 

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко передрікав "знищення України" як незалежної держави через військові успіхи РФ. Він закликав Зеленського сідати за стіл переговорів. 

Крім того, він заявив, що готовий укласти "велику угоду" зі США. Самопроголошений президент вважає, що міг би співпрацювати з Вашингтоном щодо врегулювання війни в Україні.

Володимир Зеленський Служба зовнішньої розвідки окупанти Білорусь війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації