Зеленский раскрыл военные планы России в отношении Беларуси

Зеленский раскрыл военные планы России в отношении Беларуси

Дата публикации 15 октября 2025 14:37
Беларусь в войне — РФ хочет эксплуатировать территории
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне планируют военную эксплуатацию территории Беларуси. Партнеры, которым это грозит, будут предупреждены.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 15 октября.

Какие планы РФ имеет на территорию Беларуси

Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Он проинформировал президента относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

"На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", — подчеркнул украинский лидер.

Глава государства в очередной раз обратил внимание, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну. По его словам, чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность.

Напомним, ранее Александр Лукашенко предрекал "уничтожение Украины" как независимого государства из-за военных успехов РФ. Он призвал Зеленского садиться за стол переговоров.

Кроме того, он заявил, что готов заключить "большую сделку" с США. Самопровозглашенный президент считает, что мог бы сотрудничать с Вашингтоном по урегулированию войны в Украине.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
