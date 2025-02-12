Обстріл України 12 лютого — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська у ніч проти 12 лютого атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Під атакою опинилась цивільна інфраструктура, є загибла та поранені.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram та показав фото наслідків.

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Зеленський розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення та цивільна інфраструктура. Зараз на місцях влучань працюють усі відповідні служби та допомагають людям ліквідовувати наслідки терору.

Наслідки обстрілів України 12 лютого. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", — сказав президент.

Він також наголосив, що такий терор Росії не припиниться сам по собі і Путін не готується до миру, а продовжує вбивати українців та руйнувати українські міста.

"Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі 12 лютого у Києві та області прогриміли сильні вибухи.

Внаслідок ворожого удару в столиці спалахнули пожежі у кількох районах, є загиблі та поранені.

Водночас у ДСНС повідомляли, що одна людина загинула, а ще четверо — отримали поранення.