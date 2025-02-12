Обстрел Украины 12 февраля — реакция Зеленского

Зеленский резко отреагировал на удар оккупантов по Украине
Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram и показал фото последствий.
Реакция Зеленского на удар по Украине
Зеленский рассказал, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура. Сейчас на местах попаданий работают все соответствующие службы и помогают людям ликвидировать последствия террора.
"К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — сказал президент.
Он также подчеркнул, что такой террор России не прекратится сам по себе и Путин не готовится к миру, а продолжает убивать украинцев и разрушать украинские города.
"Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ночью 12 февраля в Киеве и области прогремели сильные взрывы.
В результате вражеского удара в столице вспыхнули пожары в нескольких районах, есть погибшие и раненые.
В то же время в ГСЧС сообщали, что один человек погиб, а еще четверо — получили ранения.
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