Обстрел Украины 12 февраля — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска в ночь на 12 февраля атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram и показал фото последствий.

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Зеленский рассказал, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура. Сейчас на местах попаданий работают все соответствующие службы и помогают людям ликвидировать последствия террора.

Последствия обстрелов Украины 12 февраля. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что такой террор России не прекратится сам по себе и Путин не готовится к миру, а продолжает убивать украинцев и разрушать украинские города.

"Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 12 февраля в Киеве и области прогремели сильные взрывы.

В результате вражеского удара в столице вспыхнули пожары в нескольких районах, есть погибшие и раненые.

В то же время в ГСЧС сообщали, что один человек погиб, а еще четверо — получили ранения.