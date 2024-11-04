Посилення ППО та виробництво дронів — Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, провів Ставку. Увага була приділена посиленню ППО в регіонах, які найбільше потерпають від обстрілів, та виробництву власної зброї.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Що обговорювали на Ставці

Зеленський розповів, що під час Ставки він заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про найважливіші потреби, зокрема:

боротьбу з засобами російського повітряного терору;

посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують;

розробку нових рішень у боротьбі з КАБами;

посилення мобільних вогневих груп.

"Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", — сказав президент.

Також були доповіді про власне виробництво — снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

Крім того, під час Ставки розглянули 3-5-річні контракти, які Україна пропонує українським виробникам дронів стратегічного рівня. Для цього потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників.

Також була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 4 листопада Зеленський також провів нараду з військовим керівництвом. Основною темою обговорень стали ситуація на фронті та результати Курської операції.

А раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном, де обговорив військову підтримку Сил оборони України.