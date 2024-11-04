Усиление ПВО и производство дронов — Зеленский провел Ставку

Зеленский провел Ставку — какие темы обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел Ставку. Внимание было уделено усилению ПВО в регионах, наиболее подверженных обстрелам, и производству собственного оружия.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Что обсуждали на Ставке
Зеленский рассказал, что во время Ставки он заслушал доклад и. о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о важнейших потребностях, в частности:
- борьбу со средствами русского воздушного террора;
- усиление ПВО в регионах, наиболее нуждающихся в этом;
- разработку новых решений по борьбе с КАБами;
- усиление мобильных огневых групп.
"Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем минувшей осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", — сказал президент.
Также были доклады о собственном производстве — снаряды, оружие, техника, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.
Кроме того, в ходе Ставки рассмотрели 3-5-летние контракты, которые Украина предлагает украинским производителям дронов стратегического уровня. Для этого требуется длинный горизонт планирования, развития и инвестиций для производителей.
Также был доклад Главкома Александра Сырского относительно применения таких дальнобойных дронов, определения приоритетов, планирования операций.
Напомним, 4 ноября Зеленский также провел совещание с военным руководством. Основной темой обсуждений стали ситуация на фронте и результаты Курской операции.
А ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном, где обсудил военную поддержку Сил обороны Украины.
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