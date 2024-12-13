Президент України включив Михайла Драпатого до Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський провів кадрові зміни у Ставці — що вже відомо
Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Його указом до складу Ставки було включено командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліса. Одночасно з цього ж указу зі Ставки був виведений Олександр Павлюк.
Інформація про зміни вже опублікована на сайти голови держави, отже, рішення набуло чинності з моменту оприлюднення.
Що відомо про Михайла Драпатого
Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Він вже оголосив про початок масштабної трансформації Сухопутних військ ЗСУ.
Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки щодо української ППО.
А вчора він провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили стабілізацію ситуації на фронті.
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