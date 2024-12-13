Президент України включив Михайла Драпатого до Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Його указом до складу Ставки було включено командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліса. Одночасно з цього ж указу зі Ставки був виведений Олександр Павлюк.

Інформація про зміни вже опублікована на сайти голови держави, отже, рішення набуло чинності з моменту оприлюднення.

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Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Він вже оголосив про початок масштабної трансформації Сухопутних військ ЗСУ.

Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки щодо української ППО.

А вчора він провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили стабілізацію ситуації на фронті.