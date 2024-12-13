Президент Украины включил Михаила Драпатого в Ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые изменения в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Его указом в состав Ставки был включен командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый и заместитель руководителя Офиса Президента Павла Палиса.

Информация об изменениях уже опубликована на сайтах главы государства, следовательно, решение вступило в силу с момента обнародования.

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Драпатий успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Он уже объявил о начале масштабной трансформации Сухопутных войск ВСУ.

Акцент в этих изменениях будет ориентирован на принципы военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей изменения ситуации на фронте.

Напомним, сегодня Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки по украинскому ПВО.

А вчера он провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили стабилизацию ситуации на фронте.