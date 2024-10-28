Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать до лютого 2025 року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан в країні ще на 90 днів. Якщо укази затвердять, воєнний стан та мобілізація триватимуть вже три роки.

Відповідні проєкти законів №12151 та 12152 з'явилися на сайті Верховної Ради.

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Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Зазначається, що у проєкті №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану до 7 лютого 2025 року. А у проєкті №12152 продовжити загальну мобілізацію в Україні.

Після того, як відповідні документи затвердять, мобілізація та воєнний стан триватимуть майже три роки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський востаннє продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні 7 серпня і триватимуть вони до 10 листопада 2024 року. Зазначимо, що це було дванадцяте продовження. Перед цим глава держави подовжував необхідні заходи для оборони країни у травні.

Також ми писали, до якої дати триватиме мобілізація в Україні. Все залежить від указу президента та рішення Верховної Ради.