Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать до лютого 2025 року

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан в країні ще на 90 днів. Якщо укази затвердять, воєнний стан та мобілізація триватимуть вже три роки.
Відповідні проєкти законів №12151 та 12152 з'явилися на сайті Верховної Ради.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Зазначається, що у проєкті №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану до 7 лютого 2025 року. А у проєкті №12152 продовжити загальну мобілізацію в Україні.
Після того, як відповідні документи затвердять, мобілізація та воєнний стан триватимуть майже три роки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський востаннє продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні 7 серпня і триватимуть вони до 10 листопада 2024 року. Зазначимо, що це було дванадцяте продовження. Перед цим глава держави подовжував необхідні заходи для оборони країни у травні.
Також ми писали, до якої дати триватиме мобілізація в Україні. Все залежить від указу президента та рішення Верховної Ради.
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