Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат до февраля 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить мобилизацию и военное положение в стране еще на 90 дней. Если указы будут утверждены, военное положение и мобилизация будут продолжаться уже три года.

Соответствующие проекты законов №12151 и 12152 появились на сайте Верховной Рады.

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Продолжение военного положения и мобилизации в Украине

В проекте №12151 предлагается утвердить указ президента о продлении действия военного положения до 7 февраля 2025 года. А в проекте №12152 продолжить всеобщую мобилизацию в Украине.

После того, как соответствующие документы будут утверждены, мобилизация и военное положение продлятся почти три года.

Напомним, Владимир Зеленский в последний раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине 7 августа и продлится до 10 ноября 2024 года. Отметим, что это было двенадцатое продолжение. Перед этим глава государства продлевал необходимые меры по обороне страны в мае.

Также мы писали, до какой даты будет продолжаться мобилизация в Украине. Все зависит от указа президента и решения Верховной Рады.