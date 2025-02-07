За словами Зеленського, це не буде вважатись мобілізацією, а можна буде підписати однорічний контракт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

В Україні планується найближчим часом створити спеціальні умови для залучання до лав ЗСУ молоді віком від 18 до 24 років. Це не буде вважатись мобілізацією, а відбуватиметься на умовах контракту.

Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Які будуть умови для молодих контрактників у ЗСУ

Зеленський повідомив, що детальні умови будуть оприлюднені вже найближчим часом. Але вже зараз президент України проінформував, що долучання до бойових бригад буде добровільним, контрактним. Причому контракт буде на один рік.

"Бойові бригади, досвідчені військові разом із Міністерством оборони працювали над контрактним варіантом для молоді 18-24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися — не мобілізація", — сказав Зеленський.

За його словами, у такому спеціальному контракті буде багато переваг та високе грошове забезпечення.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому для України важливе взяття в полон військових КНДР.

Також Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Володимиром Путіним за однієї умови.