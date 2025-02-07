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З 18 років на контракт до ЗСУ — які умови пропонує Зеленський

7 лютого 2025 23:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами Зеленського, це не буде вважатись мобілізацією, а можна буде підписати однорічний контракт
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні планується найближчим часом створити спеціальні умови для залучання до лав ЗСУ молоді віком від 18 до 24 років. Це не буде вважатись мобілізацією, а відбуватиметься на умовах контракту. 

Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський повідомив, що детальні умови будуть оприлюднені вже найближчим часом. Але вже зараз президент України проінформував, що долучання до бойових бригад буде добровільним, контрактним. Причому контракт буде на один рік. 

"Бойові бригади, досвідчені військові разом із Міністерством оборони працювали над контрактним варіантом для молоді 18-24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися — не мобілізація", — сказав Зеленський. 

За його словами, у такому спеціальному контракті буде багато переваг та високе грошове забезпечення. 

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому для України важливе взяття в полон військових КНДР.

Також Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Володимиром Путіним за однієї умови. 

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