По словам Зеленского, это не будет считаться мобилизацией, а можно будет подписать однолетний контракт

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Украине планируется в ближайшее время создать специальные условия для привлечения в ряды ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Это не будет считаться мобилизацией, а будет происходить на условиях контракта.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский сообщил, что подробные условия будут обнародованы уже в ближайшее время. Но уже сейчас президент Украины проинформировал, что приобщение к боевым бригадам будет добровольным, контрактным. Причем контракт будет на один год.

"Боевые бригады, опытные военные вместе с Министерством обороны работали над контрактным вариантом для молодежи 18-24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться — не мобилизация", — сказал Зеленский.

По его словам, в таком специальном контракте будет много преимуществ и высокое денежное обеспечение.

Напомним, Зеленский объяснил, почему для Украины важно взятие в плен военных КНДР.

Также Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии.