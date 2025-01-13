Зеленський призначить керівника академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільниками Збройних сил України. Вони обговорили призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні у понеділок, 13 січня.

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"Сьогодні з Олександром Сирським, Анатолієм Баргилевичем, Михайлом Драпатим, Павлом Палісою обговорювали кадрові питання, зокрема призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного", — повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного є однією з основних інституцій військової освіти в Україні.

"Академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, з цією метою у застосунку "Армія+" розпочато відповідне опитування. Запропоновано п’ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання та у відносинах всередині академії.

"Особливо важливо, щоб курсанти та випускники академії поділилися своїм досвідом та своїми ідеями", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що за кілька годин після запуску опитування проголосувало вже дві тисячі осіб.

"Я дякую всім, хто бере участь. Застосунок "Армія+" доступний для всіх наших воїнів. Команді Міністерства оборони України дякую за такий функціонал", — додав президент.

Нагадаємо, наприкінці грудня було підписано наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.

Раніше Зеленський відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч. Глава держави запропонував словацькому лідеру прибути до Києва у п'ятницю.