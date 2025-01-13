Зеленский назначит руководителя академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями Вооруженных сил Украины. Они обсудили назначение нового руководителя Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении в понедельник, 13 января.

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"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатым, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности, назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного является одним из основных институтов военного образования в Украине.

"Академия точно заслуживает перемен. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, с этой целью в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос. Предложены пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что нужно изменить в самом процессе обучения и в отношениях внутри академии.

"Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что через несколько часов после запуска опроса проголосовали уже две тысячи человек.

"Я благодарю всех, кто участвует. Применение "Армия+" доступно всем нашим воинам. Команде Министерства обороны Украины благодарю за такой функционал", — добавил президент.

Напомним, в конце декабря был подписан приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.

Ранее Зеленский отреагировал на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. Глава государства предложил словацкому лидеру прибыть в Киев в пятницу.