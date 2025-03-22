Зеленський прибув на Донеччину — подробиці поїздки

Президент України Володимир Зеленський поруч з військовослужбовцем. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прибув на Донеччину, де поспілкувався з військовими біля легендарної стели.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram в суботу, 22 березня.

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Президент України прибув у Донеччину, де зустрівся з військовими біля вже легендарної стели на в'їзді в область. Зеленський вшанував захисників і захисниць, які віддали свої життя у боротьбі за свободу України, а також поспілкувався з військовослужбовцями, які нині нищать ворога на сході.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас", — прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України відповів, скількох українців вдалося повернути з російського полону за час війни. Зеленський наголосив, що Україна поверне всіх громадян.

Також глава держави анонсував важливу зустріч з Емманюелем Макроном. Лідери України та Франції зустрінуться вже наступного тижня.