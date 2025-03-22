Зеленский прибыл в Донецкую область — подробности поездки

Президент Украины Владимир Зеленский рядом с военнослужащим. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где пообщался с военными возле легендарной стелы.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в субботу, 22 марта.

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Президент Украины прибыл в Донецкую область и встретился с военными возле уже легендарной стелы на въезде в область. Зеленский почтил защитников и защитниц, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу Украины, а также пообщался с военнослужащими, которые сейчас уничтожают врага на востоке.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Дань уважения всем павшим героям. Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас", — прокомментировал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена за время войны. Зеленский подчеркнул, что Украина вернет всех граждан.

Также глава государства анонсировал важную встречу с Эммануэлем Макроном. Лидеры Украины и Франции встретятся уже на следующей неделе.