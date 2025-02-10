Зеленський показав, як навчаються діти в школах в укриттях

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В прифронтових регіонах України з'являється все більше шкіл, які облаштовані в укриттях. Завдяки цьому тисячі дітей можуть продовжувати навчання.

Відповідні кадри опублікував Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 10 лютого.

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Школи у прифронтових регіонах

"Захищати наших дітей від російських ракет і давати їм змогу нормально навчатися — це надзвичайно важливо. Саме тому в прифронтових регіонах зʼявляється все більше шкіл в укриттях", — зазначив президент.

За його словами, завдяки цьому тисячі дітей можуть навчатися офлайн, бачити своїх однокласників та зберігати звʼязок між собою.

Зеленський подякував всім, хто працює заради українських дітей та, попри все, забезпечує для них освіту й щасливе та безпечне дитинство.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Україні з 2027 року зміниться процес навчання дітей у старшій школі. Деякі предмети перестануть бути обов'язковими для всіх учнів.

А Зеленський підписав закон про покарання за зачинені укриття. За невиконання законних вимог ДСНС передбачений штраф.