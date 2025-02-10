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Зеленский показал, как выглядят подземные школы возле фронта

10 февраля 2025 14:32
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский показал, как учатся дети в школах в укрытиях
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В прифронтовых регионах Украины появляется все больше школ, которые обустроены в укрытиях. Благодаря этому тысячи детей могут продолжать обучение.

Соответствующие кадры опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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Школы в прифронтовых регионах

"Защищать наших детей от российских ракет и давать им возможность нормально учиться — это очень важно. Именно поэтому в прифронтовых регионах появляется все больше школ в укрытиях", — отметил президент.

По его словам, благодаря этому тысячи детей могут учиться офлайн, видеть своих одноклассников и сохранять связь между собой.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради украинских детей и, несмотря ни на что, обеспечивает для них образование и счастливое и безопасное детство.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Украине с 2027 года изменится процесс обучения детей в старшей школе. Некоторые предметы перестанут быть обязательными для всех учеников.

А Зеленский подписал закон о наказании за закрытые укрытия. За невыполнение законных требований ГСЧС предусмотрен штраф.

Владимир Зеленский школы дети учеба война в Украине укрытия
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