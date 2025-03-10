Українські військові наближають мир — Зеленський показав фото

Військові на фронті. Фото: Дмитро Смольєнко

З перших секунд повномасштабного вторгнення Україна прагне миру. Головною перешкодою на цьому шляху залишається Росія.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в понеділок, 10 березня.

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Зеленський подякував усім українським військовим, які захищають країну, знищують ворога та роблять усе можливе для наближення миру.

"Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, — це Росія. Дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції, забезпечують знищення окупанта й роблять усе, щоб наша держава мала необхідну силу для наближення миру", — йдеться у повідомленні.

Військові у танку. Фото: 36 ОБРМП

Автівка українських військових. Фото: Сергій Коровайний

Боєць ЗСУ завдає удару по окупантах. Фото: Дмитро Смольєнко

Військові гелікоптери. Фото: 16 ОБрАА

Військовий запускає дрон. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну.

Також ми писали, що у Курській області російські армійці намагаються оточити українських захисників та прорвати їхню оборону.