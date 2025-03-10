Украинские военные приближают мир — Зеленский показал фото

Военные на фронте. Фото: Дмитрий Смоленко

С первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. Главным препятствием на этом пути остается Россия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 10 марта.

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Зеленский поблагодарил всех украинских военных, которые защищают страну, уничтожают врага и делают все возможное для приближения мира.

"Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия. Спасибо каждому нашему подразделению, всем нашим бригадам, которые защищают украинские позиции, обеспечивают уничтожение оккупанта и делают все, чтобы наше государство имело необходимую силу для приближения мира", — говорится в сообщении.

Военные в танке. Фото: 36 ОБРМП

Автомобиль украинских военных. Фото: Сергей Коровайный

Боец ВСУ наносит удар по оккупантам. Фото: Дмитрий Смольенко

Военные вертолеты. Фото: 16 ОБрАА

Военный запускает дрон. Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал шаги, которые заставят Россию завершить войну.

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