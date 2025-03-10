Украинские военные приближают мир — Зеленский показал фото

Зеленский показал, как ВСУ приближают мир в Украине
С первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. Главным препятствием на этом пути остается Россия.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 10 марта.
Как ВСУ приближают мир
Зеленский поблагодарил всех украинских военных, которые защищают страну, уничтожают врага и делают все возможное для приближения мира.
"Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия. Спасибо каждому нашему подразделению, всем нашим бригадам, которые защищают украинские позиции, обеспечивают уничтожение оккупанта и делают все, чтобы наше государство имело необходимую силу для приближения мира", — говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал шаги, которые заставят Россию завершить войну.
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