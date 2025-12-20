Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський пояснив, чому Путін затягує війну

Зеленський пояснив, чому Путін затягує війну

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:36
Путін затягує війну — Зеленський пояснив навіщо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Російський диктатор Володимир Путін затягує війну не тільки заради планів захопити Донбас. Він хоче усунути народи від ухвалення рішень про долю їхніх країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Чому Путін затягує війну

Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчувати війну в Україні та навмисне її затягує. За його словами, російський диктатор намагається усунути народи від ухвалення рішень про долю їхніх країн та хоче все вирішувати сам, або зі своїми друзями.

"Війна Росії проти України завжди була і є війною проти дещо більшого, ніж тільки землі самої України. І саме тому Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться нічим", — наголосив президент. 

Нагадаємо, у мирному плані США наполягають, аби Україна віддала Донбас Росії. Там вважають, що це завершить війну та зупинить смерті людей. 

Однак Зеленський заявив, що українські військові будуть стояти там, де стояли. Він вважає, що питання спершу потрібно вирішувати дипломатично.

Володимир Зеленський Донбас володимир путін переговори війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації