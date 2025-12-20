Путін затягує війну — Зеленський пояснив навіщо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Російський диктатор Володимир Путін затягує війну не тільки заради планів захопити Донбас. Він хоче усунути народи від ухвалення рішень про долю їхніх країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чому Путін затягує війну

Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчувати війну в Україні та навмисне її затягує. За його словами, російський диктатор намагається усунути народи від ухвалення рішень про долю їхніх країн та хоче все вирішувати сам, або зі своїми друзями.

"Війна Росії проти України завжди була і є війною проти дещо більшого, ніж тільки землі самої України. І саме тому Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться нічим", — наголосив президент.

Нагадаємо, у мирному плані США наполягають, аби Україна віддала Донбас Росії. Там вважають, що це завершить війну та зупинить смерті людей.

Однак Зеленський заявив, що українські військові будуть стояти там, де стояли. Він вважає, що питання спершу потрібно вирішувати дипломатично.