Путин затягивает войну — Зеленский объяснил зачем

Зеленский объяснил, почему Путин затягивает войну
Российский диктатор Владимир Путин затягивает войну не только ради планов захватить Донбасс. Он хочет отстранить народы от принятия решений о судьбе их стран.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.
Почему Путин затягивает войну
Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну в Украине и умышленно ее затягивает. По его словам, российский диктатор пытается устранить народы от принятия решений о судьбе их стран и хочет все решать сам, или со своими друзьями.
"Война России против Украины всегда была и есть войной против нечто большего, чем только земли самой Украины. И именно поэтому Россия никогда не удовлетворится тем или иным куском нашей земли. Если кто-то ей что-то подарит, она не удовлетворится ничем", — подчеркнул президент.
Напомним, в мирном плане США настаивают, чтобы Украина отдала Донбасс России. Там считают, что это завершит войну и остановит смерти людей.
Однако Зеленский заявил, что украинские военные будут стоять там, где стояли. Он считает, что вопрос сначала нужно решать дипломатически.
