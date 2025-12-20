Видео
Зеленский объяснил, почему Путин затягивает войну

Зеленский объяснил, почему Путин затягивает войну

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:36
Путин затягивает войну — Зеленский объяснил зачем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Российский диктатор Владимир Путин затягивает войну не только ради планов захватить Донбасс. Он хочет отстранить народы от принятия решений о судьбе их стран.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Почему Путин затягивает войну

Зеленский заявил, что Путин не хочет заканчивать войну в Украине и умышленно ее затягивает. По его словам, российский диктатор пытается устранить народы от принятия решений о судьбе их стран и хочет все решать сам, или со своими друзьями.

"Война России против Украины всегда была и есть войной против нечто большего, чем только земли самой Украины. И именно поэтому Россия никогда не удовлетворится тем или иным куском нашей земли. Если кто-то ей что-то подарит, она не удовлетворится ничем", — подчеркнул президент.

Напомним, в мирном плане США настаивают, чтобы Украина отдала Донбасс России. Там считают, что это завершит войну и остановит смерти людей.

Однако Зеленский заявил, что украинские военные будут стоять там, где стояли. Он считает, что вопрос сначала нужно решать дипломатически.

Владимир Зеленский Донбасс владимир путин переговоры война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
