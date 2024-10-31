Україна просила Польщу захистити Стрий - Зеленський під час пресконференції 31 жовтня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла отримати літаки МІГ від Польщі. Однак сусідня країна відмовила, пояснивши, що має невелику їх кількість.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції на Закарпатті у четвер, 31 жовтня.

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Надання літаків від Польщі

"З Польщею у нас добросусідські відносини. Ми постійно їх просили їх збивати ракети, які летять у напрямку Польщі. Місто Стрий, де газосховища. Від цього газопостачання залежить життя країни, особливо взимку. Ми просили захистити Стрий, бо у нас немає достатньої кількості ППО. Що поляки? Збивають? Ні", — сказав президент.

За словами Зеленського, поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні та їх підтримає НАТО. Тому український лідер поїхав до колишнього Генсека Альянсу Єнса Столтенберга і домовився, що Польща отримає поліцейську місію.

"Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили: так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати", — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна досі не отримала близько семи обіцяних систем ППО від країн-партнерів.

Також український президент дорікнув партнерам за розголошення конфіденційної інформації, яка з'явилися у ЗМІ. Мова йде щодо прохання надати ракети Tomahawk.