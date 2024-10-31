Украина просила Польшу защитить Стрый – Зеленский во время пресс-конференции 31 октября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела получить самолеты МиГ от Польши. Однако соседняя страна отказала, объяснив, что имеет небольшое их количество.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции на Закарпатье в четверг, 31 октября.

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Предоставление самолетов от Польши

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые летят в направлении Польши. Город Стрый, где газохранилища. От этого газоснабжения зависит жизнь страны, особенно зимой. Мы просили защитить Стрый, потому что у нас нет достаточного количества ПВО. Что поляки? Сбивают? Нет", — сказал президент.

По словам Зеленского, поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни и их поддержит НАТО. Поэтому украинский лидер поехал к бывшему Генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу и договорился, что Польша получит полицейскую миссию.

"Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали "да, мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО"? Нет. Когда они решили МиГами не сбивать эти ракеты, мы попросили: так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на западной Украине и будут сбивать", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила около семи обещанных систем ПВО от стран-партнеров.

Также украинский президент упрекнул партнеров в разглашении конфиденциальной информации, появившейся в СМИ. Речь идет о просьбе предоставить ракеты Tomahawk.