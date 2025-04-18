Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 6 серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Вони триватимуть до 6 серпня.

Про це йдеться в картках відповідних законів № 13172 та №13173 на сайті Верховної Ради України.

Реклама

Читайте також:

Продовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський 18 квітня підписав відповідні закони про продовження терміну дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Так, вони триватимуть з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Зауважимо, що це стало вже 15-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з Конституцією України, під час воєнного стану діє низка обмежень, зокрема, свободи пересування, мирних зібрань та ведення підприємницької діяльності. Що стосується загальної мобілізації, то вона охоплює призов громадян до Збройних сил України.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану, а вже наступного дня їх ухвалила Верховна Рада.

Крім того, Руслан Стефанчук пояснив, навіщо в Україну продовжувати воєнний стан.