Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине. Они продлятся до 6 августа.

Об этом говорится в карточках соответствующих законов № 13172 и №13173 на сайте Верховной Рады Украины.

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Продление военного положения и мобилизации

Зеленский 18 апреля подписал соответствующие законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Так, они продлятся с 9 мая до 6 августа 2025 года.

Заметим, что это стало уже 15-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Согласно Конституции Украины, во время военного положения действует ряд ограничений, в частности, свободы передвижения, мирных собраний и ведения предпринимательской деятельности. Что касается общей мобилизации, то она охватывает призыв граждан в Вооруженные силы Украины.

Напомним, 15 апреля Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения, а уже на следующий день их приняла Верховная Рада.

Кроме того, Руслан Стефанчук объяснил, зачем в Украине продолжать военное положение.