Зеленський затвердив День Десантно-штурмових військ — нова дата

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про перенесення Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відтепер свято відзначатимуть 8 листопада — у день, коли за Новоюліанським календарем вшановують Архангела Михаїла, покровителя воїнів.

Про це повідомила пресслужба ДШВ ЗСУ у четвер, 6 листопада.

Нова дата — символічне рішення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з 21 на 8 листопада. Цим документом скасовано попередній указ 2017 року, а нова дата співпадає зі святом Архангела Михаїла — покровителя воїнів і захисників. У Десантно-штурмових військах наголошують — цей день має глибоке духовне значення і відображає суть боротьби українських бійців:

"Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада — як і має бути за Новоюліанським календарем".

У повідомленні зазначено, що українські десантники продовжують боротьбу "з уособленим злом" уздовж усієї лінії фронту. Саме воїни ДШВ першими вступають у бій, виконують найскладніші завдання та звільняють окуповані території. У підрозділі підкреслили: найкраще вітання до свята — це підтримка війська та єдність із тими, хто сьогодні боронить Україну.

