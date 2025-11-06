Зеленський затвердив День Десантно-штурмових військ — нова дата

Зеленський переніс День ДШВ — коли святкуватимуть тепер
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про перенесення Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відтепер свято відзначатимуть 8 листопада — у день, коли за Новоюліанським календарем вшановують Архангела Михаїла, покровителя воїнів.
Про це повідомила пресслужба ДШВ ЗСУ у четвер, 6 листопада.
Нова дата — символічне рішення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з 21 на 8 листопада. Цим документом скасовано попередній указ 2017 року, а нова дата співпадає зі святом Архангела Михаїла — покровителя воїнів і захисників. У Десантно-штурмових військах наголошують — цей день має глибоке духовне значення і відображає суть боротьби українських бійців:
"Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада — як і має бути за Новоюліанським календарем".
У повідомленні зазначено, що українські десантники продовжують боротьбу "з уособленим злом" уздовж усієї лінії фронту. Саме воїни ДШВ першими вступають у бій, виконують найскладніші завдання та звільняють окуповані території. У підрозділі підкреслили: найкраще вітання до свята — це підтримка війська та єдність із тими, хто сьогодні боронить Україну.
