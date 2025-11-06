Відео
Головна Армія Зеленський переніс День ДШВ — коли святкуватимуть тепер

Зеленський переніс День ДШВ — коли святкуватимуть тепер

Дата публікації: 6 листопада 2025 22:38
Оновлено: 22:38
Зеленський затвердив День Десантно-штурмових військ — нова дата
Фото ілюстративне: ДШВ ЗСУ/Telegram

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про перенесення Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відтепер свято відзначатимуть 8 листопада — у день, коли за Новоюліанським календарем вшановують Архангела Михаїла, покровителя воїнів.

Про це повідомила пресслужба ДШВ ЗСУ у четвер, 6 листопада.

Читайте також:

Нова дата — символічне рішення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з 21 на 8 листопада. Цим документом скасовано попередній указ 2017 року, а нова дата співпадає зі святом Архангела Михаїла — покровителя воїнів і захисників. У Десантно-штурмових військах наголошують — цей день має глибоке духовне значення і відображає суть боротьби українських бійців:

"Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада — як і має бути за Новоюліанським календарем".

Зеленський затвердив День Десантно-штурмових військ — нова дата - фото 1
Допис ДШВ ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

У повідомленні зазначено, що українські десантники продовжують боротьбу "з уособленим злом" уздовж усієї лінії фронту. Саме воїни ДШВ першими вступають у бій, виконують найскладніші завдання та звільняють окуповані території. У підрозділі підкреслили: найкраще вітання до свята — це підтримка війська та єдність із тими, хто сьогодні боронить Україну.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про виділення коштів із міського бюджету для ЗСУ — названа сума.

Раніше ми також інформували, що в Україні спростили процедуру переходу військових між формуваннями — тепер зробити це можна онлайн через застосунок "Армія+".

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
