Главная Армия Зеленский перенес День ДШВ — когда будут праздновать теперь

Зеленский перенес День ДШВ — когда будут праздновать теперь

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 22:38
обновлено: 22:38
Зеленский утвердил День Десантно-штурмовых войск - новая дата
Фото иллюстративное: ДШВ ВСУ/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о переносе Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Отныне праздник будут отмечать 8 ноября - в день, когда по Новоюлианскому календарю чествуют Архангела Михаила, покровителя воинов.

Об этом сообщила пресс-служба ДШВ ВСУ в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

Новая дата — символическое решение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес празднование Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с 21 на 8 ноября. Этим документом отменен предыдущий указ 2017 года, а новая дата совпадает с праздником Архангела Михаила - покровителя воинов и защитников. В Десантно-штурмовых войсках отмечают — этот день имеет глубокое духовное значение и отражает суть борьбы украинских бойцов:

"Имеем честь сообщить, что отныне отмечаем наш праздник 8 ноября — как и должно быть по Новоюлианскому календарю".

Зеленський затвердив День Десантно-штурмових військ — нова дата - фото 1
Сообщение ДШВ ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

В сообщении указано, что украинские десантники продолжают борьбу "с олицетворенным злом" вдоль всей линии фронта. Именно воины ДШВ первыми вступают в бой, выполняют самые сложные задачи и освобождают оккупированные территории. В подразделении подчеркнули: лучшее поздравление к празднику — это поддержка войска и единство с теми, кто сегодня защищает Украину.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выделении средств из городского бюджета для ВСУ — названа сумма.

Ранее мы также информировали, что в Украине упростили процедуру перехода военных между формированиями — теперь сделать это можно онлайн через приложение "Армия+".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
