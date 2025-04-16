Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Фінляндії. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час спілкування сторони обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Лідер України поінформував колегу про стан справ на полі бою та потребу в зміцненні української протиповітряної оборони. Під час розмови, Зеленський наголосив, що справедливого та сталого миру можна досягти лише завдяки посиленню України оборонними пакетами та подальшому тиску на Росію, зокрема санкційному.

Крім того, Зеленський і Стубб обговорили відносини зі США й відкидання Росією американської пропозиції щодо безумовного припинення вогню.

"Хороша й відверта розмова з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Багато питань, зокрема підготовка до наших спільних наступних кроків і відповідь на ймовірні російські провокації в найближчому майбутньому", — повідомив президент України.

Зокрема, під час розмови лідери узгодили спільні наступні кроки та контакти з партнерами. Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку, поради й готовність докладати зусилля заради наближення "достойного миру".

"Дякую, Александре, за підтримку, поради та готовність робити все можливе заради досягнення достойного миру", — сказав український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що у березні цього року президент Фінляндії Александр Стубб вручив Зеленському Великий хрест ордена Білої Троянди.

Крім того, президент України відвідав університети Фінляндії — Гельсінський університет та Університет Тампере. Там він поспілкувався зі студентами та викладачами.