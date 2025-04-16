Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Финляндии. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время общения стороны обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Лидер Украины проинформировал коллегу о состоянии дел на поле боя и потребность в укреплении украинской противовоздушной обороны. Во время разговора, Зеленский отметил, что справедливого и устойчивого мира можно достичь только благодаря усилению Украины оборонными пакетами и дальнейшему давлению на Россию, в частности санкционному.

Кроме того, Зеленский и Стубб обсудили отношения с США и отвержение Россией американского предложения о безусловном прекращении огня.

"Хороший и откровенный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Много вопросов, в частности подготовка к нашим совместным следующим шагам и ответ на вероятные российские провокации в ближайшем будущем", — сообщил президент Украины.

В частности, во время разговора лидеры согласовали совместные следующие шаги и контакты с партнерами. Зеленский поблагодарил президента Финляндии за поддержку, советы и готовность прилагать усилия ради приближения "достойного мира".

"Спасибо, Александр, за поддержку, советы и готовность делать все возможное ради достижения достойного мира", — сказал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что в марте этого года президент Финляндии Александр Стубб вручил Зеленскому Большой крест ордена Белой Розы.

Кроме того, президент Украины посетил университеты Финляндии — Хельсинский университет и Университет Тампере. Там он пообщался со студентами и преподавателями.