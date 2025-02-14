Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський буде готуватися до переговорів з Путіним

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський не збирається зустрічатись та проводити розмови з представниками Росії під час поїздки до Мюнхена. Такі самі зустрічі та розмови не заплановані й під час відвідування головою української держави Саудівської Аравії.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передають Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський, за інформацією Єрмака, буде цілком зосереджений на переговорах з Путіним.

"Він буде готовий зустрітися з Путіним, коли Україна буде готовою до перемовин. А саме — коли вона матиме сильну позицію, узгоджену з США та Європою, коли вона розумітиме, які гарантії безпеки матиме", — заявив Єрмак.

Він звернув увагу на те, що такий момент для зустрічі ще не настав.

Нагадаємо, у Мюнхені представники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не зустрічатимуться з російськими представниками. Це стосується і віцепрезидента країни Джей ді Венса.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.