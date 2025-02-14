Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський буде готуватися до переговорів з Путіним

Зеленський не зустрінеться з представниками РФ — є інші плани
Президент України Володимир Зеленський не збирається зустрічатись та проводити розмови з представниками Росії під час поїздки до Мюнхена. Такі самі зустрічі та розмови не заплановані й під час відвідування головою української держави Саудівської Аравії.
Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передають Новини.LIVE.
Які плани Зеленського щодо переговорів
Володимир Зеленський, за інформацією Єрмака, буде цілком зосереджений на переговорах з Путіним.
"Він буде готовий зустрітися з Путіним, коли Україна буде готовою до перемовин. А саме — коли вона матиме сильну позицію, узгоджену з США та Європою, коли вона розумітиме, які гарантії безпеки матиме", — заявив Єрмак.
Він звернув увагу на те, що такий момент для зустрічі ще не настав.
Нагадаємо, у Мюнхені представники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не зустрічатимуться з російськими представниками. Це стосується і віцепрезидента країни Джей ді Венса.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.
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