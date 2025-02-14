Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский будет готовиться к переговорам с Путиным

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается встречаться и проводить разговоры с представителями России во время поездки в Мюнхен. Такие же встречи и разговоры не запланированы и во время посещения главой украинского государства Саудовской Аравии.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передают Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский, по информации Ермака, будет всецело сосредоточен на переговорах с Путиным.

"Он будет готов встретиться с Путиным, когда Украина будет готова к переговорам. А именно — когда она будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой, когда она будет понимать, какие гарантии безопасности будет иметь", — заявил Ермак.

Он обратил внимание на то, что такой момент для встречи еще не наступил.

Напомним, в Мюнхене представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будут встречаться с российскими представителями. Это касается и вице-президента страны Джей ди Вэнса.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поделился мнением о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметив, что она имеет большое значение.