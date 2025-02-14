Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский будет готовиться к переговорам с Путиным

Зеленский не встретится с представителями РФ — есть другие планы
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается встречаться и проводить разговоры с представителями России во время поездки в Мюнхен. Такие же встречи и разговоры не запланированы и во время посещения главой украинского государства Саудовской Аравии.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передают Новини.LIVE.
Какие планы Зеленского относительно переговоров
Владимир Зеленский, по информации Ермака, будет всецело сосредоточен на переговорах с Путиным.
"Он будет готов встретиться с Путиным, когда Украина будет готова к переговорам. А именно — когда она будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой, когда она будет понимать, какие гарантии безопасности будет иметь", — заявил Ермак.
Он обратил внимание на то, что такой момент для встречи еще не наступил.
Напомним, в Мюнхене представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будут встречаться с российскими представителями. Это касается и вице-президента страны Джей ди Вэнса.
Ранее мы сообщали, что Зеленский поделился мнением о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметив, что она имеет большое значение.
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