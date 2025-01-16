Скільки витратила Україна на Сили оборони у 2024 році — Зеленський назвав суму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна витрачає величезні кошти на захист під час повномасштабного вторгнення Росії. За словами Президента Володимира Зеленського, у 2024 році за забезпечення Сил оборони витратили близько 100 мільярдів доларів.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

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"Ми не можемо забувати, який вклад робить Україна. Війна 2024 року коштувала для України саме у забезпеченні Сил оборони близько 100 мільярдів доларів, з яких 40 млрд — це вклад України, 35 мільярдів — від США, та 25 — Європи", — зазначив президент.

Зеленський зауважив на нашу міцність в цьому союзі та наголосив, що Україна показує, який вклад робить. Безумовно, найбільшим є саме люди, але відсоток щодо грошей також значний.

Раніше ми писали, що Зеленський назвав причини, чому для України важливе хоча б запрошення в НАТО. За його словами, це дасть нам сильну позицію в переговорах з Росією.

Також він заявив, що США, Угорщина, Словаччина та Німеччина виступають проти вступу України до Альянсу через низку причин.

А от Естонія підтримує Україну на шляху до НАТО та ЄС і закликає розпочати переговори у першій половині 2025 року.