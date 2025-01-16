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Зеленский назвал расходы Украины на войну в 2024 году

16 января 2025 18:32
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько потратила Украина на Силы обороны в 2024 году — Зеленский назвал сумму
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина тратит огромные средства на защиту во время полномасштабного вторжения России. По словам Президента Владимира Зеленского, в 2024 году на обеспечение Сил обороны потратили около 100 миллиардов долларов.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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"Мы не можем забывать, какой вклад делает Украина. Война 2024 года стоила для Украины именно в обеспечении Сил обороны около 100 миллиардов долларов, из которых 40 млрд — это вклад Украины, 35 миллиардов — от США, и 25 — Европы", — отметил президент.

Зеленский отметил нашу прочность в этом союзе и подчеркнул, что Украина показывает, какой вклад делает. Безусловно, самым большим являются именно люди, но процент по деньгам также значительный.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал причины, почему для Украины важно хотя бы приглашение в НАТО. По его словам, это даст нам сильную позицию в переговорах с Россией.

Также он заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия выступают против вступления Украины в Альянс по ряду причин.

А вот Эстония поддерживает Украину на пути в НАТО и ЕС и призывает начать переговоры в первой половине 2025 года.

Владимир Зеленский госбюджет Европейский союз США война в Украине Силы обороны Украины

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