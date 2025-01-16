Сколько потратила Украина на Силы обороны в 2024 году — Зеленский назвал сумму

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина тратит огромные средства на защиту во время полномасштабного вторжения России. По словам Президента Владимира Зеленского, в 2024 году на обеспечение Сил обороны потратили около 100 миллиардов долларов.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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"Мы не можем забывать, какой вклад делает Украина. Война 2024 года стоила для Украины именно в обеспечении Сил обороны около 100 миллиардов долларов, из которых 40 млрд — это вклад Украины, 35 миллиардов — от США, и 25 — Европы", — отметил президент.

Зеленский отметил нашу прочность в этом союзе и подчеркнул, что Украина показывает, какой вклад делает. Безусловно, самым большим являются именно люди, но процент по деньгам также значительный.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал причины, почему для Украины важно хотя бы приглашение в НАТО. По его словам, это даст нам сильную позицию в переговорах с Россией.

Также он заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия выступают против вступления Украины в Альянс по ряду причин.

А вот Эстония поддерживает Украину на пути в НАТО и ЕС и призывает начать переговоры в первой половине 2025 года.