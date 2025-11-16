Обстріли України — Зеленський назвав, скільки цілей запустила РФ за тиждень

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл у ніч проти 16 листопада. Крім того, він назвав, скільки цілей запустили окупанти за тиждень.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Обстріл України 16 листопада

Зеленський зазначив, що наразі в Харкові та області, на Одещині, Дніпропетровщині тривають відновлювальні роботи після російських обстрілів. Рятувальники також працювали у Сумській та Чернігівській областях.

Загалом упродовж минулої ночі загарбники запустили по Україні понад 170 дронів, із яких щонайменше половина — "шахеди".

Обстріли України за тиждень

Глава держави розповів, що за цей тиждень російські окупанти запустили:

близько 1000 ударних дронів;

майже 980 керованих авіаційних бомб;

36 ракет різних типів.

За словами Зеленського, кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба. Йдеться про системи ППО, бойову авіацію, мобільні вогневі групи і дрони-перехоплювачі.

"Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію", — додав глава держави.

Нагадаємо, упродовж доби російські окупанти завдали 769 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблий та поранений.

Крім того, цієї ночі загарбники обстріляли Одеську область. Під прицілом окупантів були енергетичні обʼєкти.