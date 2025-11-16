Видео
Україна
Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ за неделю

Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ за неделю

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 11:20
обновлено: 11:34
Обстрелы Украины — Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ за неделю
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 16 ноября. Кроме того, он назвал, сколько целей запустили оккупанты за неделю.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Обстрел Украины 16 ноября

Зеленский отметил, что сейчас в Харькове и области, в Одесской, Днепропетровской областях продолжаются восстановительные работы после российских обстрелов. Спасатели также работали в Сумской и Черниговской областях.

Всего в течение минувшей ночи захватчики запустили по Украине более 170 дронов, из которых по меньшей мере половина — "шахеды".

Обстрелы Украины за неделю

Глава государства рассказал, что за эту неделю российские оккупанты запустили:

  • около 1000 ударных дронов;
  • почти 980 управляемых авиационных бомб;
  • 36 ракет различных типов.

По словам Зеленского, каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба. Речь идет о системах ПВО, боевой авиации, мобильных огневых группах и дронах-перехватчиках.

"Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты. Подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить нашу защиту неба, нашу устойчивость и нашу дипломатию", — добавил глава государства.

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 769 ударов по Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненый.

Кроме того, этой ночью захватчики обстреляли Одесскую область. Под прицелом оккупантов были энергетические объекты.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
