Обстрелы Украины — Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ за неделю

Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ за неделю
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 16 ноября. Кроме того, он назвал, сколько целей запустили оккупанты за неделю.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Обстрел Украины 16 ноября
Зеленский отметил, что сейчас в Харькове и области, в Одесской, Днепропетровской областях продолжаются восстановительные работы после российских обстрелов. Спасатели также работали в Сумской и Черниговской областях.
Всего в течение минувшей ночи захватчики запустили по Украине более 170 дронов, из которых по меньшей мере половина — "шахеды".
Обстрелы Украины за неделю
Глава государства рассказал, что за эту неделю российские оккупанты запустили:
- около 1000 ударных дронов;
- почти 980 управляемых авиационных бомб;
- 36 ракет различных типов.
По словам Зеленского, каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба. Речь идет о системах ПВО, боевой авиации, мобильных огневых группах и дронах-перехватчиках.
"Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты. Подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить нашу защиту неба, нашу устойчивость и нашу дипломатию", — добавил глава государства.
Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 769 ударов по Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненый.
Кроме того, этой ночью захватчики обстреляли Одесскую область. Под прицелом оккупантов были энергетические объекты.
Читайте Новини.LIVE!