Скільки разів за тиждень Росія обстріляла Україну — статистика обстрілів від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська армія за тиждень здійснила сотні обстрілів міст та сіл України. Окупанти, зокрема, випустили 1360 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в неділю, 16 березня.

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За словами Зеленського, найбільше обстрілів зазнали області, що знаходяться на лівобережжі.

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і більше 10 ракет різних типів", — йдеться у повідомленні.

Президент відзначив, що важливо чинити тиск на Росію за для закінчення бойових дій.

"Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, ввечері 15 березня окупанти завдали удару безпілотниками по Чернігову. Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.

А 14 березня під обстріл потрапив Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок цієї атаки зазнали поранень 12 людей.