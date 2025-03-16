Сколько раз за неделю Россия обстреляла Украину — статистика обстрелов от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская армия за неделю осуществила сотни обстрелов городов и сел Украины. Оккупанты, в частности, выпустили 1360 управляемых авиационных бомб (УАБ).

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 16 марта.

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По словам Зеленского, больше всего обстрелам подверглись области, находящиеся на левобережье.

"Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю: Черниговщина, Херсонщина, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская, Николаевская, Запорожская и Сумская области. Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что важно оказывать давление на Россию для окончания боевых действий.

"Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", — подчеркнул глава государства.

Напомним, вечером 15 марта оккупанты нанесли удар беспилотниками по Чернигову. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

А 14 марта под обстрел попал Кривой Рог Днепропетровской области. В результате этой атаки получили ранения 12 человек.