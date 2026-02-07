Війна в Україні — США поставили дедлайн для закінчення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть завершення війни до літа. Для цього вони просувають чіткий графік переговорів.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

Дедлайн США для закінчення війни

За словами Зеленського, у США заявили, що робитимуть все, аби війна закінчилася до червня. Для цього вони просувають чіткий Sequence Plan — графік етапів і домовленостей.

Президент зазначив, що інформації про можливий вихід США з процесу переговорів Україна не отримувала. Американська сторона також пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що українське питання у США відійде на другий план. За його словами, політика США поступово зосереджується на виборах, які будуть влітку.

Водночас Дональд Трамп оцінив переговори між Україною та РФ, які відбулися 4-5 лютого. Він заявив, що вони були "дуже хорошими".