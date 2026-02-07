Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський назвав дедлайн США для завершення війни

Зеленський назвав дедлайн США для завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:10
Війна в Україні — США поставили дедлайн для закінчення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть завершення війни до літа. Для цього вони просувають чіткий графік переговорів.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Дедлайн США для закінчення війни

За словами Зеленського, у США заявили, що робитимуть все, аби війна закінчилася до червня. Для цього вони просувають чіткий Sequence Plan — графік етапів і домовленостей.

Президент зазначив, що інформації про можливий вихід США з процесу переговорів Україна не отримувала. Американська сторона також пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що українське питання у США відійде на другий план. За його словами, політика США поступово зосереджується на виборах, які будуть влітку. 

Водночас Дональд Трамп оцінив переговори між Україною та РФ, які відбулися 4-5 лютого. Він заявив, що вони були "дуже хорошими".

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації