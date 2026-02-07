Война в Украине — США поставили дедлайн для окончания

Зеленский назвал дедлайн США для завершения войны
Дата публикации 7 февраля 2026 11:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения войны до лета. Для этого они продвигают четкий график переговоров.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.
По словам Зеленского, в США заявили, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого они продвигают четкий график переговоров.
Новость дополняется...
