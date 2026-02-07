Война в Украине — США поставили дедлайн для окончания

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения войны до лета. Для этого они продвигают четкий график переговоров.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Дедлайн США для окончания войны

По словам Зеленского, в США заявили, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого они продвигают четкий график переговоров.

