Миротворчі війська в Україні — Зеленський боявся запрошувати

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Володимир Зеленський боявся запрошувати війська інших країн до України через ризик втрати підтримки. Він вважає, що кожна країна самостійно повинна визначитися з цим питанням.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

Реклама

Читайте також:

Миротворчі війська в Україні

Зеленський розповів, що ніколи не порушував питання інших військ в Україні, оскільки "це висока ціна". Він боявся, що наша держава втратить будь-яку підтримку.

"Я ніколи публічно не міг запропонувати війська від інших краї. Я думав що ми втратимо будь-яку підтримку. Я боявся - і не буду ризикувати. Це рішення, яке моє приймати кожна країна. Навіть після завершення цієї війни... Але ми підтримуємо цю ідею, а Росія — проти", — сказав президент.

Також він наголосив, що зараз деякі країни бояться повторного вторгнення і тому не відправляють свої війська.

Нагадаємо, у січні Зеленський підписав угоду про розгортання миротворців в Україні. Відповідна декларація була укладена з Францією та Великою Британією.

Водночас нардеп назвав умови для розміщення іноземних військ в Україні. За його словами, ці варіанти залежать від позиції США.