Головна Армія Зеленський боявся запрошувати війська інших країн в Україну — яка причина

Зеленський боявся запрошувати війська інших країн в Україну — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:55
Миротворчі війська в Україні — Зеленський боявся запрошувати
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Володимир Зеленський боявся запрошувати війська інших країн до України через ризик втрати підтримки. Він вважає, що кожна країна самостійно повинна визначитися з цим питанням. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

Читайте також:

Миротворчі війська в Україні

Зеленський розповів, що ніколи не порушував питання інших військ в Україні, оскільки "це висока ціна". Він боявся, що наша держава втратить будь-яку підтримку. 

"Я ніколи публічно не міг запропонувати війська від інших краї. Я думав що ми втратимо будь-яку підтримку. Я боявся - і не буду ризикувати. Це рішення, яке моє приймати кожна країна. Навіть після завершення цієї війни...  Але ми підтримуємо цю ідею, а Росія — проти", — сказав президент. 

Також він наголосив, що зараз деякі країни бояться повторного вторгнення і тому не відправляють свої війська.

Нагадаємо, у січні Зеленський підписав угоду про розгортання миротворців в Україні. Відповідна декларація була укладена з Францією та Великою Британією. 

Водночас нардеп назвав умови для розміщення іноземних військ в Україні. За його словами, ці варіанти залежать від позиції США.

Володимир Зеленський військова допомога військові миротворці Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
