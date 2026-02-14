Миротворческие войска в Украине — Зеленский боялся приглашать

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Владимир Зеленский боялся приглашать войска других стран в Украину из-за риска потери поддержки. Он считает, что каждая страна самостоятельно должна определиться с этим вопросом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Мюнхене.

Миротворческие войска в Украине

Зеленский рассказал, что никогда не поднимал вопрос других войск в Украине, поскольку "это высокая цена". Он боялся, что наше государство потеряет любую поддержку.

"Я никогда публично не мог предложить войска от других стран. Я думал что мы потеряем любую поддержку. Я боялся — и не буду рисковать. Это решение, которое мое принимать каждая страна. Даже после завершения этой войны... Но мы поддерживаем эту идею, а Россия — против", — сказал президент.

Также он отметил, что сейчас некоторые страны боятся повторного вторжения и поэтому не отправляют свои войска.

Напомним, в январе Зеленский подписал соглашение о развертывании миротворцев в Украине. Соответствующая декларация была заключена с Францией и Великобританией.

В то же время нардеп назвал условия для размещения иностранных войск в Украине. По его словам, эти варианты зависят от позиции США.