Звернення Зеленського 7 липня - Президент анонсував нові удари дронами по території РФ

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

У понеділок, Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке відбулося сьогодні. За його словами, головними темами стали ситуація на фронті, використання безпілотників, а також посилення протиповітряної оборони.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Окупанти не відчуватимуть спокою на кордоні

Зеленський уточнив, що окрема увага була приділена Покровському, Новопавлівському та Оріхівському напрямкам, а також Сумщині. Крім того, обговорювалися дії українських сил на прикордонних територіях Росії — у Курській і Бєлгородській областях. Президент запевнив, що "окупанти не відчуватимуть там спокою".

Окремо глава держави зупинився на темі дронів. За його словами, Україна має значно активніше застосовувати всі типи безпілотників, які ефективно працюють на передовій — як для стримування ворожих штурмів, так і для підтримки наступальних дій. Зеленський подякував розробникам і виробникам дронів та зазначив, що технологічні рішення в цьому напрямку є ключовими.

Також на Ставці обговорювали питання зміцнення системи ППО. Президент наголосив, що саме протиповітряна оборона — включно з ракетами, дроновими перехоплювачами та системами ППО — нині є головним пріоритетом. За його словами, Україна працює над новими міжнародними домовленостями, які мають бути зафіксовані вже найближчими тижнями.

Зеленський додав, що уряд послідовно усуває фінансовий дефіцит для виробництва дронів та засобів протидії їм.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо фінансування дронів.

Крім того, Зеленський прокоментував наслідки чергового масованого авіаційного удару з боку Росії, який стався в ніч на 7 липня. За словами глави держави, ворог атакував одразу кілька областей — серед постраждалих регіонів Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська.