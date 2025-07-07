Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський анонсував нові удари дронами по території РФ

Зеленський анонсував нові удари дронами по території РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 21:25
Звернення Зеленського 7 липня - Президент анонсував нові удари дронами по території РФ
Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

У понеділок, Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке відбулося сьогодні. За його словами, головними темами стали ситуація на фронті, використання безпілотників, а також посилення протиповітряної оборони.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Окупанти не відчуватимуть спокою на кордоні

Зеленський уточнив, що окрема увага була приділена Покровському, Новопавлівському та Оріхівському напрямкам, а також Сумщині. Крім того, обговорювалися дії українських сил на прикордонних територіях Росії — у Курській і Бєлгородській областях. Президент запевнив, що "окупанти не відчуватимуть там спокою".

Окремо глава держави зупинився на темі дронів. За його словами, Україна має значно активніше застосовувати всі типи безпілотників, які ефективно працюють на передовій — як для стримування ворожих штурмів, так і для підтримки наступальних дій. Зеленський подякував розробникам і виробникам дронів та зазначив, що технологічні рішення в цьому напрямку є ключовими.

Також на Ставці обговорювали питання зміцнення системи ППО. Президент наголосив, що саме протиповітряна оборона — включно з ракетами, дроновими перехоплювачами та системами ППО — нині є головним пріоритетом. За його словами, Україна працює над новими міжнародними домовленостями, які мають бути зафіксовані вже найближчими тижнями.

Зеленський додав, що уряд послідовно усуває фінансовий дефіцит для виробництва дронів та засобів протидії їм. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо фінансування дронів.

Крім того, Зеленський прокоментував наслідки чергового масованого авіаційного удару з боку Росії, який стався в ніч на 7 липня. За словами глави держави, ворог атакував одразу кілька областей — серед постраждалих регіонів Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська. 

Володимир Зеленський дрони війна в Україні війна фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації