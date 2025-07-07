Обращение Зеленского 7 июля - Президент анонсировал новые удары дронами по территории РФ

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В понедельник, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, которое состоялось сегодня. По его словам, главными темами стали ситуация на фронте, использование беспилотников, а также усиление противовоздушной обороны.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Зеленский уточнил, что отдельное внимание было уделено Покровскому, Новопавловскому и Ореховскому направлениям, а также Сумщине. Кроме того, обсуждались действия украинских сил на приграничных территориях России — в Курской и Белгородской областях. Президент заверил, что "оккупанты не будут чувствовать там покоя".

Отдельно глава государства остановился на теме дронов. По его словам, Украина должна значительно активнее применять все типы беспилотников, которые эффективно работают на передовой — как для сдерживания вражеских штурмов, так и для поддержки наступательных действий. Зеленский поблагодарил разработчиков и производителей дронов и отметил, что технологические решения в этом направлении являются ключевыми.

Также на Ставке обсуждали вопросы укрепления системы ПВО. Президент подчеркнул, что именно противовоздушная оборона — включая ракеты, дроновыми перехватчиками и системами ПВО — сейчас является главным приоритетом. По его словам, Украина работает над новыми международными договоренностями, которые должны быть зафиксированы уже в ближайшие недели.

Зеленский добавил, что правительство последовательно устраняет финансовый дефицит для производства дронов и средств противодействия им.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по финансированию дронов.

Кроме того, Зеленский прокомментировал последствия очередного массированного авиационного удара со стороны России, который произошел в ночь на 7 июля. По словам главы государства, враг атаковал сразу несколько областей — среди пострадавших регионов Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская.