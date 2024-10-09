Зеленський представить умови завершення війни на другому Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на другому Саміті миру країна представить справедливі умови завершення війни. Розробку плану завершать у листопаді.

Про це український лідер сказав на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" у середу, 9 жовтня.

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Формула миру України

"З липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", — сказав Зеленський.

За його словами, якщо Росія матиме успіх в Україні, московський режим почне погрожувати країнам Балтії та іншим регіонам.

"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі загрожувати Європі", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що цей план вже був представлений Сполученим Штатам Америки, як найбільшому донору в галузі безпеки. Наразі Україна поширює його серед усіх країн-партнерів для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, 11 жовтня Папа Римський Франциск прийме Зеленського у Ватикані. Наразі невідомо порядок денний зустрічі.

Також 9 жовтня Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Сторони підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.