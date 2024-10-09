Зеленский представит условия завершения войны на втором Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором Саммите мира страна представит справедливые условия завершения войны. Разработку плана завершат в ноябре.

Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в среду, 9 октября.

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Формула мира Украины

"С июля мы работаем над Формулой мира, и в ноябре она уже будет вся готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира", — сказал Зеленский.

По его словам, если Россия будет иметь успех в Украине, московский режим начнет угрожать странам Балтии и другим регионам.

"Сейчас Россия избегает честной и откровенной дипломатии. И именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить текущую ситуацию будущим Саммитом мира. Это план, который обеспечит достижение надежной стабильности и который позволит лишить Россию возможности дальше угрожать Европе", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этот план уже был представлен Соединенным Штатам Америки, как крупнейшему донору в сфере безопасности. Сейчас Украина распространяет его среди всех стран-партнеров для достижения поставленных целей.

Напомним, 11 октября Папа Римский Франциск примет Зеленского в Ватикане. Пока неизвестна повестка дня встречи.

Также 9 октября Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны подписали соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между государствами.