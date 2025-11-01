Контракти за данською моделлю — Шмигаль про зброю для ЗСУ

Зброя для ЗСУ — Україна уклала 20 контрактів з партнерами
Міністерство оборони України уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів в рамках "Данської моделі". Крім того, було підписано ще 17 договорів з державами-партнерами НАТО.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram 1 листопада.
Контракти з партнерами щодо виробництва зброї для ЗСУ
Шмигаль розповів, що упродовж трьох останніх місяців в рамках "Данської моделі" Міноборони України уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро. Зазначається, що загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників. Також оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.
"Систематично працюємо з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів", — наголосив міністр.
Водночас у межах ініціативи PURL 17 країн-партнерів НАТО взяли на себе зобов'язання щодо участі в ініціативі із закупівлі американської зброї. Загальна сума внесків склала 2,8 млрд доларів.
За словами очільника Міноборони, до перших чотирьох пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли:
- системи ППО/ПРО та ракети до них,
- боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS,
- артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.
Що стосується Коаліції спроможностей, партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятки систем ППО/ПРО та більше тисячі ракет-перехоплювачів до цих систем.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва. Йдеться про FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та дрони для дипстрайків
Водночас Рустем Умєров розкрив деталі виробництва дронів OCTOPUS у Британії. За його словами, бойове застосування відбуватиметься вже в Україні.
