Контракты по датской модели — Шмыгаль об оружии для ВСУ

Министерство обороны Украины заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров в рамках "Датской модели". Кроме того, было подписано еще 17 договоров с государствами-партнерами НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram 1 ноября.

Контракты с партнерами по производству оружия для ВСУ

Шмыгаль рассказал, что в течение трех последних месяцев в рамках "Датской модели" Минобороны Украины заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и компаниями-производителями на общую сумму более 1,4 млрд евро. Отмечается, что в целом в рамках модели уплачено 427,8 млн евро в пользу украинских производителей. Также оформлен новый транш финансирования в рамках модели на сумму 825,9 млн евро.

"Систематически работаем с партнерами над наращиванием количества вооружения для ВСУ и в рамках других оборонных инициатив и проектов", — подчеркнул министр.

В то же время в рамках инициативы PURL 17 стран-партнеров НАТО взяли на себя обязательства по участию в инициативе по закупке американского оружия. Общая сумма взносов составила 2,8 млрд долларов.

По словам главы Минобороны, в первые четыре пакета оружия на сумму более 2 млрд долларов вошли:

системы ПВО/ПРО и ракеты к ним,

боеприпасы GMLRS к РСЗО HIMARS,

артиллерийские выстрелы 155-го калибра увеличенной дальности.

Что касается Коалиции возможностей, партнеры поставили более миллиона боеприпасов, десятки систем ПВО/ПРО и более тысячи ракет-перехватчиков к этим системам.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства. Речь идет о FPV-дронах, дронах-перехватчиках и дронах для дипстрайков

В то же время Рустем Умеров раскрыл детали производства дронов OCTOPUS в Британии. По его словам, боевое применение будет происходить уже в Украине.