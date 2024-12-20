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Збій у роботі реєстрів — у Міноборони заявили про обмеження

20 грудня 2024 14:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Міноборони заявили про обмеження у роботі реєстрів
Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: Міноборони
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Міністерстві оборони повідомили, що реєстрі відомства працюють у штатному режимі. Цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі Центру реагування на кіберінциденти, який забезпечив безперервну роботу систем.

Про це в заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила у п'ятницю, 20 грудня.

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"Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози. Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", — повідомили в Міноборони.

Зазначається, що сервіси Міноборони працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. При цьому зазначається, що присутня проблема обробки великої кількості запитів, які стоять у черзі. В зв'язку з цим очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Також повідомляється, що є одна тимчасова проблема — через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України довелося призупинити отримання відстрочок у Резерв+.

"Наголошуємо: всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу", — запевнили у Міноборони.

Міноборони
Пост Катерини Черногоренко. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів, Головний сервісний центр вимушений призупинити надання деяких реєстраційних послуг з транспортними засобами.

Крім того, ми писали, що у застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" стався технічний збій. Користувачі не можуть авторизуватися та скористатися функціями.

кібератака Україна додаток резерв Армія+

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